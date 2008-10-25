Китай открыл первый в стране музей полового воспитания женщин

Первый в Китае музей, в котором женщины могут узнать о сексуальной психологии мужчин и особенностях деторождения, открылся в городе Гуанчжоу на юге страны, сообщает РИА “Новости” со ссылкой на местные СМИ.

Обучающий музей на базе одной из городских клиник распахнул свои двери исключительно для женщин. В экспозиции, которая занимает восемь залов, представлены 500 различных объектов, рассказывающих об интимной сфере взаимоотношений.

По информации издания, в числе наиболее любопытных экспонатов музея - в частности, рисунки, описывающие "12 любовных поз в Японии", а также экспонаты, демонстрирующие развитие эмбриона и даже видеозапись развития эмбриона.

Одна из основных составляющих экспозиции - обучающие фильмы. По свидетельству организаторов музея, фильмы призваны просвещать женщин не только в таких вопросах, как беременность, искусственное ее прерывание и рождение детей, но и рассказывать о сексуальной психологии мужчин.

Экспонаты музея должны научить женщин лучше заботиться о себе и призывают их ценить каждую новую жизнь, цитирует газета "Синьсишибао" слова организаторов выставки. Они рассчитывают, что ежедневно ее будут посещать по меньшей мере 200 представительниц прекрасного пола.

Китайское общество долгое время было очень закрытым в отношении всего, что касалось половых отношений. Однако с проведением в жизнь политики реформ, расширения свобод и контактов с внешним миром ситуация меняется. Так, согласно опубликованному в октябре опросу, китайская молодежь в настоящее время достаточно осведомлена в вопросах сексуальных взаимоотношений.

По данным исследования, проведенного Академией общественных наук Китая, средний возраст начала половых отношений в стране составляет 22,8 лет, причем в сельской местности эта цифра значительно ниже.