Суд оправдал пьяного водителя, сбившего инспектора ГАИ
Судья не установил преступного умысла
Сегодня Приморский райсуд Одессы признал незаконным возбуждение прокуратурой города уголовного дела против нетрезвого пассажира автомобиля Ford, который 24 сентября сбил инспектора ГАИ во время оформления дорожно-транспортного происшествия.
Свой оправдательный вердикт судья Алексей КАПЛЯ мотивировал тем, что в действиях нетрезвого 56-летного пассажира, суд не обнаружил «преступного умысла».
«Мы удивлены тем, что судья не обратил внимания на тот факт, - заявила в интервью УНИАН старший инспектор группы профилактической работы отдела ГАИ Одессы Алла МАРЧЕНКО, - что при оформлении ДТП выяснилось, что пассажир и водитель автомобиля Ford - виновника столкновения находились в состоянии алкогольного опьянения. Оба оказали сопротивление сотрудникам дорожно-патрульной службы, из-за чего патрульные вызвали второй наряд ГАИ».
Именно в момент, когда было решено поставить автомобиль на арестплощадку с помощью эвакуатора, пьяный пассажир автомобиля Ford неожиданно сел за руль, тронулся с места и сбил инспектора ГАИ, находившегося перед автомобилем. «Более того, еще и протащил сотрудника ГАИ на капоте около 40 метров», - акцентировал в суде представитель городской прокуратуры.
С учетом того, что пострадавшие при столкновении автомобилей Ford и Nissan на улице Княжеской были отправлены на судмедэкспертизу, которая зафиксировала травмы у инспектора и подтвердила факт алкогольного опьянения водителя и пассажира машины Ford, представитель горпрокуратуры заявил, что решение судьи А.КАПЛИ будет обжаловано.
По словам А.МАРЧЕНКО, к сожалению, количество ДТП с участием пьяных участников дорожного движения не уменьшается, чему иногда сопутствует безнаказанность виновников происшествий. За 9 месяцев текущего года по вине пьяных водителей на дорогах Одессы и области произошли 68 ДТП, в которых погибли 7 человек и 88 получили травмы разной степени тяжести. Только за минувшие сутки ГАИ зафиксировала в Одессе и области 46 случаев управления транспортом в нетрезвом состоянии.