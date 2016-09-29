Пресс-конференция "Саботаж в штабе АТО: военные бюрократы избавляются от медиков-волонтеров на фронте"

Несмотря на то, что порядок официального привлечения медиков ПДМШ к проведению антитеррористической операции был утвержден лично Министром обороны (генерал армии Степан Полторак) по представлению начальника Генштаба (генерал армии Виктор Муженко) и учитывал позицию руководителя Антитеррористического центра СБУ (генерал-лейтенант Виталий Маликов), медики ПДМШ до сих пор работают на передовой нелегально.

Вопросы к обсуждению:

- Кто конкретно саботирует решение двух генералов армии?

- Нужны ли до сих пор медики-добровольцы на передовой?

- Продолжит ли ПДМШ работать в АТО?

Участники пресс-конференции:

Геннадий Друзенко, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова

Александр Гагаев, руководитель сентябрьской ротации ПДМШ в зоне АТО

Тарас Костанчук, координатор Движения В. Наливайченко «Справедливость»

Организаторы пресс-конференции: Институт Горшенина, Движение В. Наливайченко "Справедливость".

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