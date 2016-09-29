Пресс-конференция "Саботаж в штабе АТО: военные бюрократы избавляются от медиков-волонтеров на фронте"
29 сентября (четверг) 2016 года в 11:00 в Институте Горшенина состоится пресс-конференция первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова на тему: "Саботаж в штабе АТО: военные бюрократы избавляются от медиков-волонтеров на фронте".
Несмотря на то, что порядок официального привлечения медиков ПДМШ к проведению антитеррористической операции был утвержден лично Министром обороны (генерал армии Степан Полторак) по представлению начальника Генштаба (генерал армии Виктор Муженко) и учитывал позицию руководителя Антитеррористического центра СБУ (генерал-лейтенант Виталий Маликов), медики ПДМШ до сих пор работают на передовой нелегально.
Вопросы к обсуждению:
- Кто конкретно саботирует решение двух генералов армии?
- Нужны ли до сих пор медики-добровольцы на передовой?
- Продолжит ли ПДМШ работать в АТО?
Участники пресс-конференции:
Геннадий Друзенко, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова
Александр Гагаев, руководитель сентябрьской ротации ПДМШ в зоне АТО
Тарас Костанчук, координатор Движения В. Наливайченко «Справедливость»
Организаторы пресс-конференции: Институт Горшенина, Движение В. Наливайченко "Справедливость".
Контакты для аккредитации СМИ: (044) 230 49 62
Адрес Института Горшенина: г Киев, вул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)