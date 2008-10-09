В Украине розничные цены на бензин А-95 с начала года выросли на 16% - до 5,93 грн./литр, в сентябре - снизились на 6,3%.

Об этом говорится в сообщении Министерства экономики, опубликованном на сайте ведомства.

По данным Минэкономики, дизельное топливо в январе-сентябре подорожало на 27% - до 6,45 грн./литр, в сентябре - подешевело на 4,2%. Цена бензина А-76 повысилась с начала года на 13,4% - до 5,41 грн./литр, в сентябре - снизилась на 5,4%.

Падение стоимости нефтепродуктов происходит второй месяц подряд. В августе бензин А-95 подешевел на 5%, А-76 - на 4,5%, дизтопливо - на 5%.

Как прокомментировал УНИАН директор нефтекомпании «Параллель» (г. Донецк) Дмитрий КУЛИК, в сентябре на украинском топливном рынке произошло несколько резких скачков снижения стоимости нефтепродуктов, при каждом из которых цена на топливо всех марок изменялась в пределах 10-20 коп. «В нашей сети АЗС под ТМ «Параллель» в сентябре цена на топливо изменилась в сторону уменьшения: в целом по бензину - на 5%, по дизельному топливу - на 4%, по сжиженному газу - на 3%», - сказал он.

При этом Д.КУЛИК добавил, что «мы предполагаем, что в октябре цены на топливо, в лучшем случае, стабилизируются». По его мнению, основной фактор, который сегодня оказывает влияние на себестоимость топлива - курс доллара на межбанковской бирже. Ведь 90% нефти и нефтепродуктов закупается за рубежом, а нефть и нефтепродукты котируются в долларах.

«За последний неполный месяц доллар укрепился почти на одну гривню - с 4,85 до 5,9 грн./долл. Это означает, что за тонну топлива стоимостью 900 долл./тонна необходимо теперь заплатить почти на 1 тыс. грн. больше. Только валютный фактор добавил цене порядка 75 коп./литр, поэтому оптимистический прогноз на октябрь - стабильность цен”, - добавил руководитель «Параллели».