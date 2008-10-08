Портнов: считаю политическим клоуном лично главу СБУ Наливайченко

Народный депутат от БЮТ Андрей ПОРТНОВ опровергает заявление СБУ о возбуждении уголовного дела по факту взяточничества, связанного с его именем.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

«Я утверждаю, что ни в отношении меня, ни в отношении моего окружения не возбуждалось уголовное дело по поводу взяточничества. Меня ни разу не вызывали в СБУ и ко мне ни один вопрос не возникало никогда», - сказал А.ПОРТНОВ.

Он отметил, что заявление СБУ о том, что якобы Шевченковский районный суд Киева не удовлетворял его иск к Службе безопасности, является откровенной ложью. «Суд удовлетворил мой иск в полном объеме. А такие заявления СБУ свидетельствуют о попытке продолжить политические репрессии против политиков», - сказал А.ПОРТНОВ.

При этом депутат требует от Службы безопасности Украины обнародовать хоть один факт взяточничества, непосредственно связанный с его именем. «Если утром я сказал, что руководство СБУ - это политические клоуны, то сейчас я считаю политическим клоуном лично руководителя СБУ НАЛИВАЙЧЕНКО», - сказал он.

А.ПОРТНОВ сообщил, что за подписью заместителя руководителя СБУ ГЕРАСИМЕНКО к нему пришло письмо, в котором тот называет обнародованные СБУ факты недоразумением и отмечает, что СБУ не имеет к депутату никаких претензий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 8 октября, СБУ распространила заявление, что обнародованная некоторыми СМИ информация о том, что Шевченковский райсуд Киева якобы удовлетворил иск народного депутата А.ПОРТНОВА к СБУ, не отвечает действительности, поскольку решение суда не вступило в законную силу.

Представителем СБУ в установленный законом срок будет подана апелляционная жалоба и предоставлены дополнительные материалы по сути дела для принятия судом объективного решения, говорится в сообщении.

СБУ подтверждает, что по фактам взяточничества (в частности, по поводу взятки в размере около 150 тысяч долларов США) в период, когда в Фонде госимущества Украины находился А.ПОРТНОВ, расследуется уголовное дело, поскольку коррупционные преступления являются особо опасными для общества.

В СБУ отметили, что никакое давление не повлияет на законность расследования дела, на неотвратимость наказания и дальнейшую публичную позицию СБУ в отношении коррупционеров в органах государственной власти.