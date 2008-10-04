Платежные терминалы можно ставить в такси

"ПриватБанк" подписал договор о приеме пластиковых карт при оплате транспортных услуг с одной из служб такси Севастополя.

Об этом сообщается на сайте банка.

Согласно предоставленной информации, заказав машину, необходимо уточнить, что расчет будет производится с помощью платежной карты.

В каждом такси действует программа “Бонус+”. Более того, владельцы кредиток могут оплатить поездку на такси за счет уже накопленных бонусов.

По информации Украинской межбанковской ассоциация членов платежных систем ЕМА, на 1 сентября 2008 года КБ «ПриватБанк» эмитировал 18 млн. 761 тыс. 945 карт, из них MasterCard – 8 млн. 216 тыс. 533 карты, Visa – 10 млн. 545 тыс. 412 карт.