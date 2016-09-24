Тренинг для журналистов "Что надо знать о финансировании политических партий"

Международный фонд избирательных систем (IFES) объявляет о начале отбора участников в однодневныхтренингах для журналистов «Что нужно знать о финансировании политических партий». Участникитренинга узнают о международных обязательствахУкраины в сфере политического финансирования и ознакомятся с рекомендациями Группы государств против коррупции (GRECO). Будет представлен общий обзор реформы политического финансирования в Украине, в том числе история политической реформы, ключевые изменения в сфере политических финансов и механизм государственного финансирования в Украине. Участие в тренинге бесплатное.

Организаторы обеспечиваютучастников питанием, раздаточными материалами, а также компенсируют расходы на проезд. Тренинги пройдут: 24 сентября в Харькове, 29 сентября в Полтаве, 30 сентября в Луцке, 21 октября в Киеве, 1 октября во Львове, 8 октября в Ивано-Франковске, 5 октября в Одессе, 18 октября в Херсоне, 6 октября в Запорожье 11 октября во Днепре. Для участия в конкурсном отборе необходимо заполнить формуна https://goo.gl/forms/EBfZMJItE3w119zS2

Дополнительная информация: mbezkorovaina@ifes.org