Агентство inPL group открыло филиал для содействия украинским бизнесменам в Кракове

Группа компаний inPL group 1 июля 2016 года открыла бухгалтерское бюро для помощи украинским бизнесменам, которые намерены вести собственное дело в Республике Польша.

За последние пару лет многие успешные украинские бизнесмены все чаще стали интересоваться ведением бизнеса в Европе. Такой интерес и стремление объясняются перспективными возможностями существенно расширить географию клиентов и упростить финансовое взаимодействие с европейскими партнерами. Наиболее гостеприимным для бизнес-эмигрантов стал Краков. Благодаря развитой инфраструктуре многие украинцы останавливают свой выбор именно на этом городе.

Такое положение в Украине и Польше побудило агентство бизнес-аутсорсинга и консалтинга inPL group открыть филиал в Кракове. Штат из 12 человек, среди которых и украинцы и поляки, поможет открыть и вести бизнес в Польше. В представительстве компании клиенты смогут получить полную юридическую поддержку касательно ведения собственного дела.

По статистике более 60 % предприятий в Польше пользуются услугами внештатных бухгалтеров. Аутсорс помогает сэкономить на итоговой сумме ежемесячной заработной платы.

Несмотря на схожесть украинского и польского языков, следует понимать разность менталитетов, принципов ведения дел и, конечно, законодательной базы. Для максимально комфортного вхождения на европейский рынок эксперты рекомендуют изучить спрос, платежный потенциал потребителей, востребованность продукции, а также юридические аспекты ведения бизнеса. В данной ситуации без помощи квалифицированных специалистов, разбирающихся в юридических и финансовых вопросах, не обойтись.

Бухгалтерия в Польше важна так же, как и в Украине. Правильное ведение бухгалтерской отчетности обеспечит защиту бизнеса от финансовых проблем. Агенты inPL group займутся подготовкой отчетности и ведением бухгалтерской документации, а также дадут исчерпывающие ответы на текущие вопросы. Стоит отметить, что клиенты компании получают гарантию выполнения работ, поскольку агентство оформляет договор страхования гражданской ответственности.

О стоимости услуг подробно написано на сайте. Итоговая сумма рассчитывается исходя из количества задействованных сотрудников, вида деятельности и общего объема работ.

В компании есть и другие подразделения: inPL group Consulting Company — для юридической помощи при регистрации фирмы, inPL group Biuro Rachunkowe — бухгалтерский отдел, inPL group Outsourcing Company — для автоматизации бизнес-процессов, inPL group Transport&Spedition — для налаживания логистического обслуживания.

Справка:

Базовые услуги inPL group — аутсорсинговая бухгалтерия, регистрация и сопровождение бизнеса в Польше. Филиалы находятся в Варшаве, Гданьске, Кракове, Люблине. В Украине компания представлена отделениями в большинстве крупных городов.

Контакты:

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http://inpl.com.ua/