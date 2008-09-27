AC/DC объявили конкурс видеоклипов

Австралийская рок-группа AC/DC объявила конкурс на лучший видеоролик к своему новому синглу "Rock `N` Roll Train", сообщает Лента.ру со ссылкой на Blabbermouth.net.

Любой желающий принять участие в конкурсе должен выложить свое творение на сайте YouTube, снабдив его тэгом "ACDCGiveItAllYouGot".

В качестве призов для победителей предусмотрены именные Gibson и Gretsch гитаристов AC/DC Ангуса и Малкольма Янгов, а также пять копий нового альбома группы "Black Ice" с автографами музыкантов.

Выход альбома "Black Ice", первой студийной работы AC/DC за последние восемь лет, запланирован на 20 октября, а 28 октября группа отправляется в мировое турне в его поддержку.