Итоги внеочередных выборов в Украине могут рассмешить весь мир

Мнение

Итак, на сегодня уже почти на 100% понятно, что обратного хода с восстановлением демократической коалиции в украинском парламенте не будет. Ведь фракция «НУ-НС» в качестве обязательного условия выставила требование к Юлии Тимошенко и БЮТ, чтобы премьер-министр сделала жесткое в отношении России заявление в связи с военным конфликтом на Кавказе, а ее фракция чтобы аннулировала (не проголосовала после президентского вето) законопроекты, ослабляющие полномочия Президента. Юлия Владимировна же в ответ на это уже неоднократно высказалась на всю страну, что она и ее политическая сила ни в коем случае не сделают ни того, ни другого.

Таким образом, остается лишь два варианта развития политических событий: либо БЮТ и Партия регионов создают до середины октября новую парламентскую коалицию, либо Виктор Ющенко по истечению предусмотренного Конституцией срока назначает внеочередные парламентские выборы. Которые припадут, соответственно, на вторую половину декабря 2008 года.

Сейчас многие политики и эксперты склоняются к мысли, что Юлия Тимошенко, скорее всего, пойдет не на выборы, а на создание коалиции с регионалами. Она сама дала повод для такого вывода на пресс-конференции, когда заявила, что досрочные выборы – наихудший выход из трех возможных сценариев.

Однако, думается, Тимошенко очень серьезно поразмышляет перед тем, как пойти на альянс с Партией регионов. Поскольку в этом случае она понесет существенные электоральные потери на западе и в центре Украины, прибавка же на востоке и юге если и будет, то весьма незначительная. А ведь на носу президентские выборы!..

Кроме того, несложно представить, насколько тернистыми окажутся отношения Тимошенко с Януковичем и другими регионалами, если они станут ее официальными союзниками. Не стоит сбрасывать со счетов и возможность хитрой игры Партии регионов - через какое-то время после создания коалиции с БЮТ регионалы ведь могут пойти на новое переформатирование парламентского большинства…

Поэтому вряд ли Тимошенко, вняв подобным доводам своих советников, решится на образование коалиции с ПР. И тогда остается единственное – досрочные выборы. Причем, надо полагать, Виктор Ющенко не станет терять ни дня, и сразу же объявит о новых выборах, чтобы в парламенте как можно меньше успели принять неприятных для него актов.

А вот результаты выборов могут принести очень неприятные сюрпризы отечественному политбомонду. Вполне может случиться так, что после досрочных декабрьских выборов новый парламент снова окажется в патовой ситуации – расклад опять не позволит создать коалицию.

В этом случае на ведущих украинских политиков обрушатся стрелы едкой критики и даже насмешки со всего мира. Ведь что получится при такой развязке? Били горшки, ругались, израсходовали сотни миллионов на выборы, распугали иностранных инвесторов, снова разогнали инфляцию, завалили принятие бюджета-2009 – а результат «нуль»!!!

И такое, если поразмыслить, вполне и вполне вероятно. Итак, вне всяких сомнений, в парламенте следующего созыва после внеочередных выборов будут мощно представлены БЮТ и ПР. БЮТ возьмет, вероятно, больше мандатов (следуя сложившейся тенденции наращивания поддержки от выборов к выборам), но не намного. Пройдет и президентская сила – какая-то вариация «Нашей Украины», а также, скорее всего, преодолеют проходной барьер коммунисты.

У Литвина может случиться неудача. И БЮТ и Партия регионов наверняка доходчиво расскажут народу во время избирательной кампании, как Литвин и его фракция не пристали ни к коалиции, ни к оппозиции. Все, чем запомнилась эта маленькая фракция, так регулярными посещениями ее лидера практически всех политических телевизионных ток-шоу. А люди подумают и решат, что, пожалуй, так оно и есть, и не проголосуют больше за этого политика.

Впрочем, может быть, команда Литвина и сумеет с натугой преодолеть 3%-ый барьер. Но в этом случае ситуация будет и вовсе один к одному с той, что есть в украинском парламенте сейчас. А ведь досрочные выборы потому и будут назначены, что в сегодняшнем парламенте не удается создать коалиции?

Получается и смех, и грех, или, как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Здесь стоит отметить, что в ситуации, если не получится создать коалицию и после внеочередных выборов, то больше всего на орехи достанется Виктору Ющенко. Ведь в Конституции говорится, что Президент лишь вправе назначать внеочередные выборы в случае, если распалась коалиция – но отнюдь не обязан этого делать. Следовательно, именно он должен рассчитать все хорошенько – а не попасть бы ему впросак с назначением досрочных выборов. Поскольку если коалиции снова не будет, то почему бы регионалам с БЮТ не взяться за старое. Это – кроме, мягко говоря, непонимания за рубежом происходящего в Украине…

Светлана Руденко, г. Николаев