В России делаются попытки обвинить в катастрофе украинских диспетчеров

Заслуженный летчик России Владимир Герасимов обвинил в катастрофе самолета Ту-154, которая произошла в Донецкой области 22 августа, диспетчеров харьковского центра управления воздушным транспортом, пишет газета "Известия".

По словам Герасимова, украинские диспетчеры, которые вели рейс 612 "Анапа - Санкт-Петербург", не позволили экипажу лайнера отклониться от заданного воздушного коридора более чем на 20 километров, чтобы обойти грозовой фронт.

"Иными словами, диспетчеры предложили летчикам попытать счастья. Если через двадцать километров кончится грозовой фронт, то хорошо, если нет, то извините. Фронт не завершился", - отметил заслуженный летчик России.

Владимир Герасимов подчеркнул, что иногда, чтобы облететь грозовой фронт, самолету необходимо отклониться от маршрута на сотню километров.

Предписание не отклоняться больше чем на 20 километров связано с тем, что этот коридор обслуживался харьковским центром. Чтобы самолет отклонился на большее расстояние, диспетчеры из Харькова должны были связаться с другими диспетчерскими подразделениями, но решили этого не делать.

"Вслед за нашим самолетом летел турецкий, он развернулся и возвратился на аэродром. А наш лайнер продолжил путь", - заявил заслуженный летчик России.

Версию о том, что пилоты запросили у диспетчеров разрешения отклониться от курса на 20 километров опровергает источник газеты "Новые известия" - эксперт по авиабезопасности, близкий к расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

По его сведениям, пилоты Ту-154 попросили диспетчеров Донецка разрешить им облететь грозу на расстоянии 15 километров, но получили "добро" только на отклонение в 2 километра. "Видимо, после этого летчики так и не смогли найти безопасный проход", - подчеркнул эксперт.

Источник в Министерстве гражданской авиации Украины подтвердил эту версию газете "Комсомольская правда". Ширина грозового фронта составляла десятки километров, поэтому двух километров для отклонения было явно недостаточно, отметил он. Очевидно, поэтому командир Ту-154 принял решение обойти грозу сверху.

Работник предприятия "Украэрорух", диспетчеры которого последними общались с экипажем Ту-154, заявил изданию, что пилотов самолета предупреждали о том, что впереди грозовое облако. До полета разбившегося лайнера его благополучно обошли два самолета.

"За полчаса до катастрофы на том же месте пролетал самолет на Ростов, так он облетел облако аж за 20 километров на восток. Что делает пулковский Ту-154? Вместо того, чтобы облететь его со стороны или снизу, он летит прямо в пекло - в облако. Я диву давался, когда смотрел", - сказал служащий "Украэрорух".

Напомним, что 24 августа министр транспорт Украины Николай Рудьковский заявил, что командир лайнера Ту-154 рейс 612 запросил у харьковского зонального центра организации воздушного движения разрешение пройти в 20 километрах восточнее от установленного маршрута, чтобы миновать грозу. Экипажу разрешили сделать этот маневр.

Лента.ру