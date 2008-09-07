Политэлита и просто журналисты на 5-летии 5-го канала (фоторепортаж)
16:40, 07 сентября 2008
Разное
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Луценко, Тимошенко, Богатырева, Поплавский
5-й канал отметил 5-ю годовщину вещания в эфире.
Лидер Партии регионов Виктор Янукович позавчера приехал на «5 канал», чтобы поздравить журналистов канала с 5-летием. Он подарил коллективу канала эксклюзивное издание «Острожской библии» и отметил, что в последнее время «5 канал» изменил свое лицо. «Канал не является заангажированным и передает объективную информацию», – сказал лидер Партии регионов.
5-й канал отметил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в номинации "Лидер нации". Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства получил эту награду за активное участие в решении геополитических вопросов. Награда была передана на празднике заместителю главы Секретариата Президента Марине СТАВНИЙЧУК. И на следующий день вручена В.Ющенко лично. Глава государства принял ее с особой благодарностью.
«5-й канал» признал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО лидером в номинации «За женское мужество и невероятную целеустремленность». Призовую статуэтку премьер получила лично во время торжественного празднования 5-летия телеканала. В своей речи Ю.Тимошенко заявила, что «5-й канал» был и остается «образцом объеєктивности» и даже напомнила, что «5-й канал» иногда сравнивают с CNN, BBC и Аль-Джазирой. Ю.Тимошенко отметила, что как во время Оранжевой революции, так и сейчас, она всегда смотрит новости на «5-ом».
|Ведущий 5 канала Святослав Цеголко и секретарь СНБО Раиса Богатырёва
|Марина Порошенко и Оксана Билозир
|Юрий Луценко, народный артист Украины Богдан Бенюк, министр культуры и туризма Украины Василий Вовкун
|Петр Порошенко и министр чрезвычайных ситуаций Владимир Шандра
|Народный депутат от НУ-НС Павел Жебривский и министр МВД Юрий Луценко
|Олег Скрипка
|Супруги Владимир Арьев и Наталья Фицич
|И.о. президента Национальной телекомпании Украины Василий Илащук и ректор Университета культуры Михаил Поплавский
|Министр внутренних дел Юрий Луценко, телеведущий Николай Вересень и президент холдинга ”Главред-медиа” Виктор Шлинчак
|... и просто журналисты 5-го канала
Фото Александра Косарева / POOL / УНИАН
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