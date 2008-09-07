Политэлита и просто журналисты на 5-летии 5-го канала (фоторепортаж)

5-й канал отметил 5-ю годовщину вещания в эфире.

Лидер Партии регионов Виктор Янукович позавчера приехал на «5 канал», чтобы поздравить журналистов канала с 5-летием. Он подарил коллективу канала эксклюзивное издание «Острожской библии» и отметил, что в последнее время «5 канал» изменил свое лицо. «Канал не является заангажированным и передает объективную информацию», – сказал лидер Партии регионов.

5-й канал отметил Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО в номинации "Лидер нации". Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, глава государства получил эту награду за активное участие в решении геополитических вопросов. Награда была передана на празднике заместителю главы Секретариата Президента Марине СТАВНИЙЧУК. И на следующий день вручена В.Ющенко лично. Глава государства принял ее с особой благодарностью.

«5-й канал» признал премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО лидером в номинации «За женское мужество и невероятную целеустремленность». Призовую статуэтку премьер получила лично во время торжественного празднования 5-летия телеканала. В своей речи Ю.Тимошенко заявила, что «5-й канал» был и остается «образцом объеєктивности» и даже напомнила, что «5-й канал» иногда сравнивают с CNN, BBC и Аль-Джазирой. Ю.Тимошенко отметила, что как во время Оранжевой революции, так и сейчас, она всегда смотрит новости на «5-ом».

Фото Александра Косарева / POOL / УНИАН