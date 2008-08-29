В "День слона" киевский зоопарк спрячет от слона еду

30 августа столичный зоологический парк будет праздновать День слона.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, начнется праздник в 12.00 с вручения Бою (именно так зовут животное) «Летнего букета». Специалисты зоопарка поделятся интересной информацией о его жизни. В вольере, где живет Бой, смотрители спрячут любимые лакомства животного – яблоки, апельсины, морковь, капусту, свеклу и тому подобное. Такие мероприятия устраиваются регулярно, но в этот день интересное зрелище смогут увидеть гости зоопарка.

Желающие смогут сфотографироваться со слоном.

Также, уже традиционно, посетителей зоопарка будут встречать и развлекать аниматоры и клоуны.

Слон Бой живет в Киевском зоопарке уже 36 лет.