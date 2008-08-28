Пьяный актер Владимир Конкин стрелял в сына

В семье популярного актера Владимира Конкина, более всего известного зрителям по ролям Владимира Шарапова в фильме "Место встречи изменить нельзя" и Павки Корчагина, в ночь со вторника на среду разразился скандал.

Пьяный актер выстрелил из травматического пистолета в собственного 26-летнего сына Ярослава, также находившегося в состоянии алкогольного опьянения, когда тот попытался попасть в его квартиру на Ленинградском проспекте.

По данным следствия, Ярослав с сестрами - родной и двоюродной, вернувшись с прогулки поздно вечером, стал стучать в дверь. 57-летний Конкин, который был дома один (его жена Алла Львовна в это время находилась у соседки), сыну открыть отказался. Как выяснилось, перед инцидентом отец и сын поссорились. Тогда Ярослав с сестрами вышел на улицу, стал кричать, чтобы отец впустил его. Потом забрался на третий этаж и разбил окно.

Конкин в ответ выстрелил сыну в живот из травматического пистолета "Лидер". Когда Ярослав упал на землю, Конкин вызвал "скорую". Ранение, к счастью, оказалось несерьезным. От госпитализации сын актера отказался, но медики сообщили о ЧП в милицию.

Владимира Алексеевича приехавшие стражи порядка задержали и отвезли в ОВД "Сокол", где изъяли пистолет. Уголовное дело, скорее всего, возбуждаться не будет, так как сын отказался писать заявление на отца. Конкина накануне утром отпустили домой.

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