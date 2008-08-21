В Евпатории готовят рекорд мира по поднятию украинского флага

23 августа – в День государственного флага Украины – в Евпатории планируется установить рекорд: поднять над морским заливом самый большой украинский флаг.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе исполкома Евпаторийского городского совета, флаг Украины, размером 21,6 на 14,4 м, изготовлен евпаторийскими мастерами швейной фабрики из специальной, особо плотной ткани.

Ожидается, что флаг удастся поднять на высоту более 150 метров над Каламитским заливом.

«За увлекательным зрелищем будут наблюдать тысячи горожан и гостей курорта. Рекорд по поднятию самого большого флага Украины над морским заливом зафиксируют представители Книги рекордов Украины, которые специально для этого приедут в Евпаторию», - отметили в исполкоме.

Флаг будет поднят в рамках водно-спортивного праздника «Евпатория-ралли». Планируется, что в соревновании примут участие более 30 яхт и 20 серфингов, 25 катеров и 10 байдарок, 12 ялов и ботов, другие плавсредства.

Организаторы ралли - Евпаторийский исполком горсовета, Федерация водно-моторных видов спорта Украины и городская федерация парусного спорта.