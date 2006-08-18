Россияне считают Юлию Тимошенко своей успешной блондинкой

15:47, 18 августа 2006
Разное
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Опрос читателей электронной версии "Комсомольской правды"

Российская газета "Комсомольская правда"  решила наследовать британскую желтую газету "The Sun" и разместила на своем сайтеопрос, сформулировав его таким образом :  

  The Sun опубликовала список самых умных блондинок в мире.  Кто из наших успешных блондинок самая умная?

 - Мария Шарапова

 - Ксения Собчак

 - Анастасия Волочкова

 - Юлия Тимошенко

 - Дана Борисова

 - Мария Шукшина

 - блондинка не может быть умной, да ей и не надо

"Ихняя" Юлия Тимошенко -  пока на втором месте после Марии Шукшиной...

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