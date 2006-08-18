Россияне считают Юлию Тимошенко своей успешной блондинкой
15:47, 18 августа 2006Разное
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Опрос читателей электронной версии "Комсомольской правды"
Российская газета "Комсомольская правда" решила наследовать британскую желтую газету "The Sun" и разместила на своем сайтеопрос, сформулировав его таким образом :
The Sun опубликовала список самых умных блондинок в мире. Кто из наших успешных блондинок самая умная?
- Мария Шарапова
- Ксения Собчак
- Анастасия Волочкова
- Юлия Тимошенко
- Дана Борисова
- Мария Шукшина
- блондинка не может быть умной, да ей и не надо
"Ихняя" Юлия Тимошенко - пока на втором месте после Марии Шукшиной...
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