Россияне считают Юлию Тимошенко своей успешной блондинкой

Российская газета "Комсомольская правда" решила наследовать британскую желтую газету "The Sun" и разместила на своем сайтеопрос, сформулировав его таким образом :

The Sun опубликовала список самых умных блондинок в мире. Кто из наших успешных блондинок самая умная?

- Мария Шарапова

- Ксения Собчак

- Анастасия Волочкова

- Юлия Тимошенко

- Дана Борисова

- Мария Шукшина

- блондинка не может быть умной, да ей и не надо

"Ихняя" Юлия Тимошенко - пока на втором месте после Марии Шукшиной...