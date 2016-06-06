6 июня (понедельник) 2016 года в 10:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Реорганизация налоговой и таможни. Как новое правительство собирается наполнять бюджет?"

Организатор круглого стола – Институт Горшенина

Вопросы, вынесенные на обсуждение:

1. Нужна ли Украине налоговая реформа?

2. Будет ли ликвидирована налоговая милиция?

3. Насколько эффективна сегодня система контроля и прохождения товаров на украинской таможне? Какие суммы проходят мимо бюджета Украины?

4. Большая реформа таможенной службы: возможно ли облегчить жизнь бизнесу и наполнить бюджет?

5. «Таможенные сотни»: пиар-ход или эффективный инструмент борьбы с контрабандой?

Участники круглого стола:

НИНА ЮЖАНИНА, народный депутат Украины, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики ВР Украины

АНАТОЛИЙ МАКАРЕНКО, экс-глава Государственной таможенной службы Украины

ЛЕОНИД КОЗАЧЕНКО, глава совета предпринимателей при Кабинете министров Украины, президент "Украинской аграрной конфедерации"

Модератор круглого стола - СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua

АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)​