Круглый стол "Реорганизация налоговой и таможни. Как новое правительство собирается наполнять бюджет?"
6 июня (понедельник) 2016 года в 10:00 в Институте Горшенина состоится круглый стол "Реорганизация налоговой и таможни. Как новое правительство собирается наполнять бюджет?"
Организатор круглого стола – Институт Горшенина
Вопросы, вынесенные на обсуждение:
1. Нужна ли Украине налоговая реформа?
2. Будет ли ликвидирована налоговая милиция?
3. Насколько эффективна сегодня система контроля и прохождения товаров на украинской таможне? Какие суммы проходят мимо бюджета Украины?
4. Большая реформа таможенной службы: возможно ли облегчить жизнь бизнесу и наполнить бюджет?
5. «Таможенные сотни»: пиар-ход или эффективный инструмент борьбы с контрабандой?
Участники круглого стола:
НИНА ЮЖАНИНА, народный депутат Украины, глава комитета по вопросам налоговой и таможенной политики ВР Украины
АНАТОЛИЙ МАКАРЕНКО, экс-глава Государственной таможенной службы Украины
ЛЕОНИД КОЗАЧЕНКО, глава совета предпринимателей при Кабинете министров Украины, президент "Украинской аграрной конфедерации"
Модератор круглого стола - СОНЯ КОШКИНА, шеф-редактор LB.ua
АДРЕС ИНСТИТУТА ГОРШЕНИНА: г. Киев, ул. Малая Житомирская, 18б (вход в арку со стороны Михайловского переулка)