На Сорочинской ярмарке ждут приезда Саакашвили

На Сорочинской ярмарке ожидают приезда Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-губернатор Полтавской области Иван БЛЫЗНЮК, отвечая на вопросы журналистов.

«На сегодня есть такая договоренность», - сказал он.

В Полтавской ОГА корреспонденту УНИАН также заявили, что готовятся к приезду Президента Грузии, который, по предварительным данным, может быть состояться 16 августа.

«16 августа в Сорочинцы должен приехать и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО», - сказал представитель ООО «Сорочинская ярмарка»

Как сообщалось, Национальная Сорочинская ярмарка-2008 состоится в Больших Сорочинцах с 14 по 17 августа. Об участии в ней уже заявили свыше 200 предприятий области, Украины и стран СНГ, а также многочисленные частные предприниматели, народные мастера. Ожидается приезд иностранных делегаций с Аргентины, Азербайджана, Грузии, Венгрии и Литвы.