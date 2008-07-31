Геннадий Кернес прибыл на допрос в МВД (фото)

15:11, 31 июля 2008
Разное
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Адвокат считает, что последует арест

Секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес направляется в здание следственного управления МВД Украины перед началом допроса, в Киеве, 31 июля.

Вчера адвокат Геннадия КЕРНЕСА Марина СТАМАТИНА заявилао том, что сотрудники Министерства внутренних дел Украины готовят арест секретаря Харьковского горсовета.

По информации МВД Украины, Геннадий Кернес – фигурант нескольких уголовных дел, в частности, дела о наркоторговле в Харьковской обл.

Секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес демонстрирует журналистам копию депутатского запроса нардепа Григория Омельченко (фракция БЮТ), в котором, по словам Кернеса, содержатся абсурдные обвинения против мэра Харькова Михаила Добкина и самого Кернеса

Фото Сергея Светлицкого / УНИАН

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