Геннадий Кернес прибыл на допрос в МВД (фото)
15:11, 31 июля 2008Разное
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Адвокат считает, что последует арест
Секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес направляется в здание следственного управления МВД Украины перед началом допроса, в Киеве, 31 июля.
Вчера адвокат Геннадия КЕРНЕСА Марина СТАМАТИНА заявилао том, что сотрудники Министерства внутренних дел Украины готовят арест секретаря Харьковского горсовета.
По информации МВД Украины, Геннадий Кернес – фигурант нескольких уголовных дел, в частности, дела о наркоторговле в Харьковской обл.
|Секретарь Харьковского горсовета Геннадий Кернес демонстрирует журналистам копию депутатского запроса нардепа Григория Омельченко (фракция БЮТ), в котором, по словам Кернеса, содержатся абсурдные обвинения против мэра Харькова Михаила Добкина и самого Кернеса
Фото Сергея Светлицкого / УНИАН
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