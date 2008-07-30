В ближайшее время готовится арест Кернеса?

Адвокат Геннадия КЕРНЕСА Марина СТАМАТИНА заявила о том, что сотрудниками Министерства внутренних дел Украины готовится арест секретаря Харьковского горсовета.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщается в заявлении М.САМАТИНОЙ, размещенной на официальном веб-сайте Харьковского горсовета.

«В средствах массовой информации уделяется большое внимание количеству уголовных дел, к которым МВД Украины пытается непосредственно привязать секретаря Харьковского городского совета Геннадия КЕРНЕСА. Мне известно, что сотрудниками Министерства внутренних дел готовится арест Геннадия КЕРНЕСА в ближайшее время, и что такое указание они получили от своих руководителей», - заявила М.СТАМАТИНА.

По ее словам, «подтверждение этому – информация пресс-центра МВД Украины, размещенная на официальном сайте МВД Украины, в которой прямо указывается, что КЕРНЕС подозревается в совершении преступных действий».

«При этом следователь КОЛЕСНИК, в производстве которого находятся эти дела, на вопрос, является ли Геннадий КЕРНЕС подозреваемым – категорически это опровергает и высказывает недоумение относительно информации, размещенной на сайте МВД Украины. Однако, - сообщается в заявлении адвоката, - трудно опровергнуть тот факт, что информацию пресс-центр получает от МВД, которое, в свою очередь, является руководством для следователя КОЛЕСНИКА».

М.СТАМАТИНА уверена, что «никаких оснований для ареста Геннадия КЕРНЕСА нет, и МВД просто готовит общественное мнение перед своими незаконными действиями».

«Кроме того, - заявила адвокат, - как известно, что сотрудниками милиции готовятся массовые обыски по месту работы и по месту жительства Геннадия КЕРНЕСА. Со слов Геннадия КЕРНЕСА, мне известно, что никаких запрещенных или ограниченных в обращении предметов: наркотиков, оружия, боеприпасов, прекурсоров и т.п. он не имеет и не хранит. Я об этом заявляю, дабы у желающих не возникло соблазна подкинуть ему что-либо с целью создать повод для уголовного преследования».

Как сообщал УНИАН, дело в отношении Г.КЕРНЕСА было возбуждено прокуратурой по ч.I статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) в связи с жалобой депутата Харьковского горсовета Андрея РУДЕНКО, который заявил, что Г.КЕРНЕС в помещении горсовета ударил его ногой.

С 23 июля прокуратурой было применено мера пресечения в отношении Г.КЕРНЕСА о невыезде его из Украины до завершения досудебного расследования дела. Прокурор Харькова Евгений ПОПОВИЧ сообщил УНИАН, что он временно приостановил свое постановление о запрещении выезда в связи с ходатайством самого Г.КЕРНЕСА, который 25 числа обратился с просьбой разрешить ему до 31 июля съездить в Москву на лечение.