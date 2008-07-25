Луценко уговорит Кернеса не бояться давать показания?

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО не исключает возможности переквалификации статуса секретаря Харьковского городского совета Геннадия КЕРНЕСА из свидетеля в обвиняемого.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

«На сегодняшний день Г.КЕРНЕС проходит в качестве свидетеля по четырем уголовным делам. Сейчас он боится давать показания, но обязательно сделает это», - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр также отметил, что милиция имеет достаточно доказательств для того, чтобы довести эти дела до конца, возможно, объединив их в одно. В связи с этим Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что заключения результатов расследований по этим 4 делам ведут к такому преступному деянию, как организация наркотраффика в Харьковской области.

Как сообщалось, 22 июля милиция задержала и в принудительном порядке доставила в Киев секретаря Харьковского городского совета Г.КЕРНЕСА для дачи показаний по 4-м уголовным делам. На следующий день Г.КЕРНЕС снова проигнорировал приглашение к следователю управления и вернулся в Харьков.