Михаэль Шумахер сбил пешехода

Семикратный чемпион мира по гонкам "Формулы-1" Михаэль Шумахер, находясь в Англии, в воскресенье сбил пешехода по пути на аэродром, где находился его частный самолет. Как пишет Mirror.co.uk, пострадавший - 39-летний продавец автомобилей Мартин Кингхэм (Martin Kingham) - стоял на границе проезжей части, собираясь перейти дорогу. В этот момент Шумахер на своем фургоне Fiat Ducato решил обогнать медленно едущую машину с пожилой дамой за рулем и задел пешехода боковым зеркалом.

После удара Мартин Кингхэм упал и ударился о капот припаркованного рядом минивэна. "У меня закружилась голова, поэтому я не смог узнать водителя, который выбежал из Фиата", - заявил пострадавший. О том, что его сбил Михаэль Шумахер, Мартин узнал только от полицейских, прибывших на место ДТП. "Шумахер был очень зол и даже ругал меня за то, что я оказался на его пути", - добавил он.

Однако серьезных травм пострадавший пешеход не получил и отделался парой синяков. А Шумахера полиция отпустила после проведения алкотеста и короткой беседы, во время которой полисмены выяснили обстоятельства аварии.

По словам менеджера Шумахера Сабины Кеме (Sabine Kehme), семикратный чемпион "Формулы-1" действительно попал в мелкое ДТП в Англии, однако в этой аварии никто не пострадал. Никаких других комментариев она не дала.

Так как ДТП обошлось без травм, то никакая административная или уголовная ответственность Шумахеру не грозит. "Я думаю, что Михаэль, совершая обгон, попросту не ожидал увидеть меня на дороге. И мне повезло, что я так легко отделался", - заявил Мартин Кингхэм. Он также добавил, что его друзья не верят в то, что его сбил сам Шумахер: "попробуйте сами рассказать кому-нибудь, что вас сбил Михаэль, и посмотрите на их реакцию".

Лента.ру