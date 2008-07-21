За выходные в Киеве утонули семь человек

За прошедшие выходные в водоемах Киева утонули семь человек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в городе Киеве, с начала года в водоемах столицы утонули 39 человек. Только в июле в Киеве зафиксированы 18 случаев утоплений.

Тело 25-летнего киевлянина, который утонул во время купания в Гидропарке 19 июля спасатели извлекли из Днепра в 6 часов вечера. Еще один молодой человек погиб во время купания в Днепре в Голосеевском районе. 22-летнего мужчину, жителя Ривненской области извлекли из воды 20 июля на ул. Барембойма, 12. В Оболонском районе из залива «Верблюжья гора» по ул. Богатырской из воды извлекли тело неизвестного мужчины 45-50 лет.

Главное управление МЧС Украины в г. Киеве обращается ко всем киевлянам и гостям столицы с просьбой быть максимально осторожными при отдыхе на водоемах города.