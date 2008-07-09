Французские истребители теперь смогут стрелять по кораблям

Министерство обороны Франции признало истребитель Rafale полностью соответствующим стандарту F3, что означает возможность его применения для нанесения ударов не только по воздушным и наземным, но и по надводным целям. Об этом сообщает Defense News.

Истребитель Rafale стандарта F3 оснащается противокорабельными ракетами AM39 и подвесным контейнером с разведывательной аппаратурой Reco NG. Кроме того, он может применять ракеты ASMP-A с ядерной боевой частью.

Планируется, что поставки истребителей Rafale стандарта F3 начнутся в первом квартале следующего года. Одновременно будет проводиться модернизация имеющегося парка Rafale.

В настоящее время на вооружении ВВС и авиации ВМС Франции состоят 35 и 23 истребителя Rafale. Все они соответствуют стандарту F2 и могут применяться для решения задач противовоздушной обороны и нанесения ударов по наземным целям.

Всего французским военным ведомством заказано 120 истребителей.

Лента.ру