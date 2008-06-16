В Винницкой области столкнулись 2 легковушки: три человека погибли
11:12, 16 июня 2008Разное
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Еще пятеро - пострадали
Вчера в 15.10 в г. Хмельник Винницкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, а 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.
Всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 176 дорожно-транспортных приключений, в которых 32 человека погибли, а 225 - травмированы.
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