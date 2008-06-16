В Винницкой области столкнулись 2 легковушки: три человека погибли

Вчера в 15.10 в г. Хмельник Винницкой области в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли три человека, а 5 человек с травмами разной степени тяжести госпитализированы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Всего за минувшие сутки на территории страны зарегистрировано 176 дорожно-транспортных приключений, в которых 32 человека погибли, а 225 - травмированы.