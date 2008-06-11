Откуда у хлопца испанская грусть, или За кого болеют украинские комментаторы на Евро-2008

Вчерашний матч чемпионата Европы по футболу Испания - Россия, понятное дело, вызвал большой ажиотаж у наших соседей, ведь их сборная столько лет не показывала приличных результатов, а здесь вроде бы шанс и появился.

Ну, Бог в помощь добрым людям.

Мне не пришлось смотреть репортаж об этом матче на российских телеканалах, но, вероятно же, там пылко поддерживали своих, оставляя испанцам, соответственно, их эфир. Понятно.

Понятно и то, что неписаные правила спортивной журналистики подразумевают в целом нейтральное, не заангажированное отношение обозревателя, комментатора к субъекту своего внимания, особенно, когда речь идет о спортивно комментарии на телевидении или радио.

Электронные СМИ располагают самой многочисленной аудиторией, в которой априори могут оказаться сторонники как одной, так и другой команды, поэтому комментатор должен считаться с этим и, так сказать, воздавать должное обеим сторонам спортивного поединка.

Впрочем, из каждого правила есть исключения, и когда играет твоя родная национальная сборная, хочется вместе с ней запеть гимн и ринуться вперед на противника.

Вчера создавалось впечатление, что российский гимн запоет и наш телекомментатор, который вел репортаж о матче россиян с испанцами на Первом Национальном канале Украинского телевидения.

По-моему, он был самым пылким болельщиком сборной России после Лужкова, присутствие которого на стадионе в австрийском Инсбруке не прошло мимо внимания этого нашего земляка-телекомментатора.

Уже в самом начале матча, он, углядев знакомое лицо, с энтузиазмом поспешил сообщить об этом украинской аудитории, но почему-то осекся на полуслове. По-видимому, вспомнил, что этот почтенный “гаспадин” объявлен персоной нон-грата в Украине за очень недружелюбные высказывания в адрес нашего государства, которые расцениваются как посягательство на территориальную целостность Украины.

Ну а дальше, кто не слышал, - сочувственные охи и ахи по поводу игры российской команды неслись сплошняком на протяжении всех отведенных полутора часов. Родные братья играли, что ж тут попишешь…

Испанцы «отвешивали» россиянам гол за голом, а наш “толмач” заверял, что команды играют, ну почти, на равных. Казалось, с чего это вдруг российский комментатор заговорил по-украински.

А вот уже когда счет стал розгромним 1:4, вспомнил земляк игру сборной Украины двухгодичной давности с теми же испанцами, только на чемпионате мира. Наши тогда также проиграли с треском 0:4, вот комментатор и нашел, и не соринку даже, а целое бревно в глазу… Россияне, мол, сыграли с испанцами все-таки лучше, чем украинцы, хотя бы хоть в одном первом тайме, но все-таки лучше.

Что же, и здесь, выходит: “Бей, Хохлов, спасай Россию!” - помните этот каламбуристый призыв в одной из почтенных московских газет в канун матча Украина –Россия в памятном 1999 году?

Ну, понятно, классика никогда не стареет, и риторический вопрос автора «Гренады» поэта Михаила Светлова: «Откуда у хлопца испанская грусть» и в настоящее время является актуальным, но чтобы уж настолько.

Расхожее высказывание о том, что спорт - вне политики, давно уже отправлено в архив. Спорт в наше время является мощным средством поддержания национальных интересов, брендом страны, нации, города, является ареной столкновений политических, идеологических, информационных и каких угодно влияний.

Старый лозунг советского агитпропа “Спорт - это посол мира” оказался не таким уж фальшивым, правда время внесло существенную поправку и теперь у этого “посла” спектр заданий очень расширился.

В конечном итоге признаем, что такое соперничество, хоть как бы оно иногда ни выплескивалось через край, все-таки лучше, чем выяснение отношений на ратном поле.

Вот лишь журналист, когда он берется разговаривать с большой аудиторией, должен хорошо осознавать, что, кому и зачем он хочет сказать. Особенно когда ему доверено работать на государственном телеканале, который содержится на средства миллионов налогоплательщиков, и вещание на котором должно отвечать вполне определенным рамкам государственной информационной политики.

И наконец предложение: отправить этого комментатора на стажировку на то же Российское гостелерадио, определено, там ему быстро растолковали бы, для чего предназначены государственные СМИ.

Олег Савицкий