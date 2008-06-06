Гай Ричи работает над фильмом о Шерлоке Холмсе

Известный британский режиссер Гай Ричи объявил о новом кинопроекте, в котором он попытается возродить легендарного персонажа Шерлока Холмса. В отличие от предыдущих работ о гениальном детективе с Бейкер-стрит, в основу фильма лягут не произведения Артура Конан Дойля, а неопубликованная книга комиксов, сообщает РИА "Новости". Премьера фильма ожидается в 2010 году.

В основе сценария лежит еще не опубликованная книга комиксов Лионеля Уигрэма, бывшего креативного директора Warner Bros. Лионель, ранее работавший над фильмами о Гарри Поттере, выступит также продюсером ленты. Полнометражная картина будет снята при содействии студии Warner Bros.

Как признался автор фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш", его новая картина будет отличаться от всех предыдущих экранизаций. Подробности сюжета пока не разглашаются, но работники киностудии заявляют, что собираются обновить традиционные образы Холмса и его напарника доктора Ватсона, сделать их более современными.

Главное внимание будет уделено авантюрному сюжету: по словам Уигрэма, новый "Холмс" будет насыщен приключениями, детектив будет активнее использовать свои навыки боксера и фехтовальщика.

Всего литературный персонаж с неизменной трубкой и дедуктивным методом, созданный Артуром Конан Дойлем, появлялся на экране в более чем 200 фильмах. По числу экранизаций история о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне попала в Книгу рекордов Гиннесса.