Гай Ричи работает над фильмом о Шерлоке Холмсе
Конан Дойль отдыхает
|Гай Річі
В основе сценария лежит еще не опубликованная книга комиксов Лионеля Уигрэма, бывшего креативного директора Warner Bros. Лионель, ранее работавший над фильмами о Гарри Поттере, выступит также продюсером ленты. Полнометражная картина будет снята при содействии студии Warner Bros.
Как признался автор фильмов "Карты, деньги, два ствола" и "Большой куш", его новая картина будет отличаться от всех предыдущих экранизаций. Подробности сюжета пока не разглашаются, но работники киностудии заявляют, что собираются обновить традиционные образы Холмса и его напарника доктора Ватсона, сделать их более современными.
Главное внимание будет уделено авантюрному сюжету: по словам Уигрэма, новый "Холмс" будет насыщен приключениями, детектив будет активнее использовать свои навыки боксера и фехтовальщика.
Всего литературный персонаж с неизменной трубкой и дедуктивным методом, созданный Артуром Конан Дойлем, появлялся на экране в более чем 200 фильмах. По числу экранизаций история о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне попала в Книгу рекордов Гиннесса.