1+1 продолжает благотворительную акцию ко Дню Святого Николая и покупает важное медицинское оборудование для лечения детей

В 2014 году было собрано 154 тыс. гривен и куплено на них роторную центрифугу для отделения переливания крови детской больницы.

С помощью этого оборудования донорскую кровь разделяют на плазму и клетки. Таким образом, спасительной жидкости в больнице стало практически вдвое больше, компоненты можно хранить, и в случае необходимости оперативно дать маленькому пациенту. Ранее отделение покрывало не более 50% потребностей больницы в компонентах крови. Остальную половину – больница покупала.

Роторная центрифуга за неполных два года переработала 2,5 тысячи литров донорской крови, было проведено 8600 переливаний для почти 6000 пациентов.

В 2015 году акция собрала 122,5 тыс. грн. На эти средства приобрели специальный фазовый датчик для ультразвуковых обследований сердца и сосудов крошечных пациентов отделения реанимации новорожденных. Даже тех, кто весит 500г. С этим датчиком врачи реанимации могут во время «золотого часа» и днем, и ночью провести диагностику непосредственно возле бокса малыша и быстро предоставить ему необходимую помощь. Высокотехнологическая оперативная диагностика разрешает вдвое уменьшить смертность преждевременно рожденных детей. Раньше, чтобы узнать о проблеме, необходимо было везти малыша в другое отделение на УЗИ. Терялось время, и нужно было отсоединять аппараты жизнеобеспечения, что было достаточно небезопасным для хрупкой жизни.

При помощи фазового УЗИ датчика врачи совершили почти 3 тысячи обследований сердца, сосудов, мозга малышей.

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Справка: 1+1 медиа – первая социально-ответственная медиа-группа, которая утвердила комплексную Стратегию корпоративной социальной ответственности на уровне общего плана развития группы. Стратегия – это пять основных направлений: охрана окружающей среды, пропаганда здорового образа жизни, содействие решению острых социальных проблем (КСО каналов), ответственность пред сотрудниками и уважение авторских прав.