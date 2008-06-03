В Полтавской области живьем згорели два человека
09:02, 03 июня 2008Разное
710 0
Информация МЧС
в г. Лохвица Полтавской области в частном одноэтажном жилом доме в результате неосторожного обращения с огнем во время курения вспыхнул пожар, в результате которого погибли 2 человека.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, пожар ликвидирован отделением Государственной пожарной охраны МЧС.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Полтавской области.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter