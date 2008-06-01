Детский фестиваль клоунады проходит в Чернигове

В Чернигове проходят просветительские, культурно-художественные и спортивные мероприятия, посвященные Международному Дню защиты детей.

Как передает корреспондент УНИАН, в Центральном городском парке культуры и отдыха проходит праздник для детей, организованный городскими властями и общественными организациями.

Для юных жителей города организованные конкурсы, соревнования, победители которых получают сладости, а также билеты на аттракционы парка.

В рамках праздника прошел городской детский фестиваль клоунады. Как сообщил художественный руководитель арт-шоу "Балаганчик" Олег ПОСПОЛИТАК, фестиваль проводился с целью выявления среди черниговских школьников одаренных детей, которые хотят работать в оригинальном жанре.

Детский фестиваль клоунады финансировался из городского бюджета как проект, победивший в конкурсе проектов, предложенных общественными организациями города.

"Если будет традицией, то детские студии будут представлять свои лучшие достижения", - надеется О.ПОСПОЛИТАК. Он также отметил, что клоуны из арт-шоу "Балаганчик" будут работать для детей в парке на протяжении 6 часов.

По данным городского отдела по делам семьи и молодежи, свои программы к Международному Дню защиты детей подготовили клубы по месту жительства, а городской Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи совместно с волонтерами из общественных организаций открыл третий сезон игротек "Отдыхаем здорово".

Общественные организации организуют развлечения и соревнования для детей в разных микрорайонах Чернигова.