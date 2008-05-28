Программа развития казачества включает кружки, туризм, диораму

Днепропетровский областной совет утвердил “Программу развития Украинского казачества в Днепропетровской области на 2008-2012 годы”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облсовета, общий объем финансирования Программы из областного и местных бюджетов региона и других источников будет составлять 3,64 млн. грн.

Программа также предусматривает выделение постоянного помещения для деятельности казацких организаций Днепропетровской области, разработку проекта строительства казацкого историко-культурного центра с диорамой, создание охранной зоны памятника культуры национального значения “Могила кошевого атамана Ивана Сирко” в Никопольском районе.

Кроме того, во время реализации Программы развития Украинского казачества планируется организовать внешкольные казацкие кружки для детей и юношества и разработать туристический маршрут “Казацкая слава Днепропетровщины”.