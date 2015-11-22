В воскресенье, 22 ноября, в 09:30, во Владимирском кафедральном патриаршем соборе Киева состоится торжественное богослужение в честь праздника афонской иконы Божией Матери «Скоропослушница».

Божественную литургию в сослужении архиереев и духовенства возглавит Святейший Патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет. Часть молитв и песнопений будет совершена на греческом языке.