В Донецкой области Жигули вылетели на остановку: 3 погибших, 5 раненых

Сегодня в 8.35 в Торезе Донецкой области автомобиль „ВАЗ-2106” выехал на автобусную остановку и наехал на людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП погибли три человека – 56-летний пассажир легкового автомобиля и две женщины. Также пострадали 5 человек - водитель, две его пассажирки и две женщины на остановке.

На месте работала группа спасателей МЧС. Ведется расследование.