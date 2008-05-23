В Донецкой области Жигули вылетели на остановку: 3 погибших, 5 раненых

12:27, 23 мая 2008
Разное
1466 0

Ведется расследование

Сегодня в 8.35 в Торезе Донецкой области автомобиль „ВАЗ-2106” выехал на автобусную остановку и наехал на людей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП погибли три человека – 56-летний пассажир легкового автомобиля и две женщины. Также пострадали 5 человек - водитель, две его пассажирки и две женщины на остановке.

На месте работала группа спасателей МЧС. Ведется расследование.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter