В Донецкой области Жигули вылетели на остановку: 3 погибших, 5 раненых
12:27, 23 мая 2008Разное
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Ведется расследование
Сегодня в 8.35 в Торезе Донецкой области автомобиль „ВАЗ-2106” выехал на автобусную остановку и наехал на людей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, в результате ДТП погибли три человека – 56-летний пассажир легкового автомобиля и две женщины. Также пострадали 5 человек - водитель, две его пассажирки и две женщины на остановке.
На месте работала группа спасателей МЧС. Ведется расследование.
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