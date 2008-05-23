В Киеве открыта новая дорога из центра на Борщаговку

В Киеве открыта новая дорога под Воздухофлотским мостом, которая позволит прямого проезда из центра города на Борщаговку.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, в церемонии принял участие Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Данная дорога ведет от улицы Жилянской до улиці Борщаговской.

«Важно, что путь длиной всего в 1 км позволит значительно разгрузить проспект Победы и Воздухофлотский путепровод. В частности, заторы уменьшатся на 50% на въезде на путепровод и на 12% – на площади Победы», – сообщил первый заместитель председателя КГГА Денис БАСС.

По его словам, дорога имеет две полосы движения в сторону Борщаговки и будет пропускать 2 тыс. автомобилей в час пик.

«Кроме того, эта дорога позволит полноценно работать системе одностороннего движения на улицах Жилянской и Старовокзальной, поскольку отныне водителям не нужно будет заезжать на Воздухофлотский мост, чтобы доехать с Жилянской до Борщаговской», – сказал Д.БАСС.

Он отметил, что строительство дороги профинансировано из городского бюджета и стоит 4,1 млн. грн.