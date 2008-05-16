ВАЗ врезался в маршрутку: погибли 4 человека
09:22, 16 мая 2008Разное
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ДТП на автотрассе Донецк - Луганск
15 мая поблизости Харцызска Донецкой области на автотрассе Донецк - Луганск водитель легкового автомобиля "ВАЗ" не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным микроавтобусом "Mercedes", перевозившим 8 пассажиров.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате дорожно-транспортного происшествия погибло 4 человека, и еще 4 человека с травмами разной степени тяжести госпитализированы в городскую больницу.
На месте события работала оперативная группа Главного управления МЧС в Донецкой области.
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