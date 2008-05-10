Епископ Киевского патриархата свершил ”земной суд” над священником УАПЦ

Бывший епископ Одесский и Балтский Украинской автокефальной православной церкви Яков (МАКАРЧУК), а в настоящее время священник УПЦ Киевского Патриархата избил священника УАПЦ, ветерана войны в Афганистане отца Ярослава (БУГРИНЦА). Об этом сообщает официальный сайт Патриархии УАПЦ.

Как отмечается в сообщении, епископ Яков в присутствии работников милиции и прихожан УАПЦ нанес священнику два удара в лицо, а после этого заявил: «Это я вершу земной суд».

Избиение произошло возле храма Юрия Победителя, который решением Суворовского районного суда Одессы был возвращен Украинской автокефальной православной церкви. Длительное время его занимали представители УПЦ КП.

Епископа Якова работники милиции задержали и отвезли в Хаджибеевский райотдел милиции. “Однако через два часа он опять появился возле помещения храма и начал угрожать, что прихожан УАПЦ «будут выбрасывать работники спецподразделения «Беркут», - подчеркивается в сообщении.

Протоиерей Ярослав в настоящее время госпитализирован в одесскую больницу с диагнозом "сотрясение мозга". Комментируя в интервью пресс-службе УАПЦ, отец Ярослав выразил удивление по поводу поведения епископа Якова: «Я думаю, что я не первый священник которого он побил. В таких случаях он когда-то использовал даже лопату. В этот раз его наглость поразила. Он ударил меня в лицо при всем народе, при работниках милиции, адвокатах, при священниках и прихожанах. После этого было бы правильно отказаться от выполнения обязанностей епископа. Это позор. У него лучше бы вышло быть боксером, или в криминальной бригаде».

Благочинный УАПЦ в Одессе протоиерей Константин (ПОЛИКОПА) назвал «античеловеческим» факт избиения епископом УПЦ КП Яковом священника УАПЦ отца Ярослава и выразил надежду, что его поведение «будет должным образом оценено работниками правоохранительных и судебных органов».

«Могу также выразить убеждение, что таким епископам не место в церковном алтаре», - считает отец Константин.