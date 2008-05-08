Тимошенко отложила войну с облгазами?

Правительство продолжает наступление на газовую сферу. Во вторник на совещании при участии руководителей газораспределительных компаний Юлия Тимошенко пообещала забрать у частных владельцев пакеты в обл.- и горгазах через процедуру банкротства, если те не погасят долги на протяжении месячного срока. Но решения, которые были приняты на совещании, засвидетельствовали, что спешить с этим процессом нет необходимости. Вместо этого облгазы могут получить толчок к развитию и время для преодоления задолженности и решения многочисленных проблем. Нынешняя каденция правительства Юлии Тимошенко вполне справедливо заслуживает эпитета «газовая». Именно газовая сфера стала площадкой наибольших усилий правительства. Закончив борьбу за перенаправление импортного потока в интересах НАК «Нафтогаз Украины», глава правительства обратила внимание на рынок газораспределительных услуг.

Газораспределительный рынок в Украине представлен 52 обл- и горгазами, в 18 из которых государственная часть преобладает и находится в распоряжении НАК «Нафтогаз Украины». В других газовых компаниях преобладает частный капитал. Именно ему премьер пообещала нелегкие времена, если ситуация с задолженностями не будет разрешена.

Профессионалы отрасли, с которыми нам удалось пообщаться, утверждают, что перераспределение пакетов акций лишь частных владельцев при нетронутых государственных является нонсенсом. А следовательно речь может идти лишь о банальной реприватизации, в ходе которой есть шансы сменить владельца не только частных, но и государственных пакетов акций.

Но не только эти рассуждения делают дело банкротства облгазов вредным для отрасли. Дело еще и в том, что газовые компании имеют дело со взрывоопасным ресурсом, который к тому же еще и транспортируется по изношенным газопроводам. И от согласованной работы этих предприятий зависит безопасность миллионов граждан. В условиях банкротства режим работы облгазов будет откровенно угрожающим – из-за остановки инвестиционных программ и оттока персонала, перед которым по всей стране возникнут задолженности по заработной плате. Заметим, что облгазы и так долгое время чувствуют нехватку профессиональных кадров, которые оставляют отрасль из-за низкой платы, о чем говорила и премьер-министр в своем выступлении.

Резкий тон заявлений правительства, которое сразу подхватили и растиражировали масс-медиа, оставил вне поля зрения решения, которые были реально приняты по итогам совещания. Они достаточно умерены и в определенном смысле дезавуируют резкий тон. В частности, Кабмин поручил Минтопливэнерго и НАК «Нафтогаз» создать рабочую группу с привлечением представителей облгазов и отраслевых профсоюзов, которой поручить на протяжении месяца подготовить предложения по улучшению работы газораспределительных компаний. Одним из заданий группы стала инвентаризация газовых сетей и определение средств, необходимых для восстановления изношенных газопроводов. Результаты своей работы группа должна изложить в комплексной программе развития газораспределительных сетей, которая должна очертить основные пункты реформы отрасли.

Впрочем даже во время предыдущего совещания газовикам, кажется, удалось убедить чиновников, что состояние газораспределительных сетей не может улучшаться при отсутствии соответствующих финансов. Правительство признало необходимость изменения тарифов, которые должны включать инвестиционную составляющую. Впрочем, подобным заявлениям верить тяжело – ведь правительство в условиях старта президентской гонки к любому повышению относится с большой осторожностью.

Министр ТЭК Юрий Продан связал судьбу газопроводов с изменением режима управления ими. Одним из предложений министра стало создание подразделений НАК «Нафтогаз Украины», которые будут ими заниматься. Подобный шаг может дать лишь формальные последствия – вместо дочерней компании «Газ Украины» интересы владельца сетей будет представлять сам НАК. Реальную же заинтересованность в модернизации газопроводов у облгазов могут создать лишь долгосрочные отношения между ними и владельцами сетей (правительством) то ли в форме концессии, то ли просто приватизации. Именно поэтому такую последующую судьбу местных газопроводов низкого давления не исключил министр Юрий Продан в других предложениях по реформированию отрасли, озвученных на совещании.

Необходимо заметить, что именно Юрий Продан был одним из инициаторов идеи концессионных отношений в газораспределительной отрасли еще со времен, когда он занимал должность заместителя секретаря СНБО.

Впрочем, неудовлетворительное состояние сетей - далеко не единственная проблема газораспределительной отрасли. Низкие транспортные тарифы, которые устанавливает государство, удерживают зарплату в обглагазах на сравнительно низком уровне. В свою очередь, низкая плата вынуждает высококвалифицированных работников искать другое применение своих навыков, и с определенного времени сектор чувствует настоящий кадровый голод, который также негативно влияет на безопасность газового хозяйства. По итогам совещания премьер поручила Минтопливэнерго и НАК «Нафтогаз» инициировать повышение платы работникам облгазов до 15 мая.

Кажется, война на газораспределительном фронте откладывается. Газовики, которые перед совещанием были готовы к жестким конфронтационным заявлениям, неожиданно увидели готовность правительства к открытому диалогу и пониманию проблем отрасли. Потому и многие из них оставляли заседание с мыслью, что премьер все же прислушалась к тезису, что основным заданием в реформировании отрасли является достижение безопасности эксплуатации газовых объектов.

Вячеслав Бутко, руководитель экономических программ Центра исследований корпоративных соглашений