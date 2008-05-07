Тернопольская ОГА инициирует создание монеты с изображением Степана Бандеры

Тернопольская обладминистрация инициирует создание монеты с изображением проводника ОУН Степана Бандеры.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель областной государственной администрации Юрий ЧИЖМАРЬ.

По его словам, обладминистрация отстаивает идею, чтобы на монете был изображен памятник, который установят в Тернополе по случаю 100-летия со дня рождения Степана Бандеры. “Предыдущие переговоры с Нацбанком свидетельствуют, что они готовы привлечь средства для изготовления такой монеты. Я убежден, что она появится”, - сказал Ю.ЧИЖМАРЬ. Какой именно номинал будет иметь монета, еще не определили, добавил губернатор.

Ю.ЧИЖМАРЬ также заверил, что памятник С.БАНДЕРЕ, который планируют открыть 1 января 2009 года в Тернополе, удастся установить своевременно. “Выходит, что единственным памятником, который будет построен в Украине к 100-летию со дня рождения Степана Бандеры, будет памятник именно в Тернополе. А поэтому на областную госадминистрацию, которая инициировала его сооружение, возлагается особая ответственность. Ведь ожидается, что это событие будет иметь всеукраинский резонанс и на церемонии открытия памятника соберутся достаточно много гостей всеукраинского уровня”, - заметил Ю.ЧИЖМАРЬ.

В то же время, отметил он, актуальным остается вопрос средств. В проекте областного бюджета на 2008 год на строительство памятника заложено 150 тыс. грн., однако в связи с тем, что в этом году до сих пор не состоялась ни одна сессия облсовета из-за противостояния депутатов, эти средства до сих пор не удается использовать. Сейчас на благотворительном счету есть 50 тыс. грн., что дает возможность оплатить авторскую работу по изготовлению эскиза памятника и начать закупку необходимых материалов на его изготовление. В целом смета сооружения монумента - 1,2 млн. грн. Процесс изготовления и установки памятника, как предусматривалось, должен был занять по времени девять месяцев.