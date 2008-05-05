Памятник Екатерине ІІ? - Обязательно!

Тут никаких колебаний. Всем украинским гражданам стоит поддержать идею Севастопольского горсовета об установлении памятника Екатерине ІІ. Позаботиться о деле должна не только русскоязычная община, которой царица оказала особую честь, но и украиноязычная не должна стоять в стороне. Нужно, не теряя времени, объявить конкурс на лучшую композицию памятника – для художников самый широкий круг фантазии. Нет сомнения, что за основу будут браться лишь исторически достоверные факты. Например.

1762 год. Любовники и друзья Екатерина ІІ убивают ее мужа Петра ІІІ.

1763 год. Екатерина ІІ судит и впоследствии живьем замуровывает в каземате Ревельской крепости митрополита Арсения Мациевича, причисленого ныне к лику святых.

В том же году Екатерина ІІ грабит Российскую православную церковь, забирает у монастырей землю и поместья и отдает 4/5 их своим любовникам. Из 954 монастырей только на Великороссии эта императрица уничтожает 754.

5 июля 1764 года Екатерина ІІ, не имеющая ни капли русской крови, убивает законного наследника российского престола Ивана VI Романова.

Екатерина ІІ вступила на российский престол, когда бюджет этого государства не превышал 17 миллионов рублей. Лишь на десятерых своих любовников (не на всех, платных насчитали уже 23, но отдельные научные работники превысили цифру 50), императрица потратила свыше 90 миллионов. Спрашивается в задаче, сколько лет вся Россия должна была работать на ее ненасытное тело и как скульпторы могут это отобразить? Но будем верить в творческую силу художников, что даже с такой задачей смогут справиться.

24 июля 1790 года. Вклад Екатерины ІІ в российскую литературу - смертный приговор за книгу Александру Радищеву.

1 августа 1792 года. Вклад Екатерины ІІ в российское книгоиздание – указ о заключении на 15 лет в Шлиссельбургскую крепость издателя Николая Новикова.

24 марта 1801 года. Последний любовник Платон Зубов «со товарищи» убивает сына Екатерины ІІ российского императора Павла І.

Приведенные идеи для композиции памятника этой императрице – лишь малая частица тех "добра и чести", которые сделала Екатерина ІІ для российского народа (об украинском в этот раз промолчим) и для Российской православной церкви.

Россияне должны также быть благодарны этой почтенной царице за особо теплые чувства, которые вызывала к себе и России Екатерина ІІ. Поэтому конкурс на проект монумента должен быть международным, в нем охотно примут участие польские, белорусские и другие художники. Они воспользуются подлинной исторической литературой. Может быть, учтут белорусского историка Игоря Литвина «Затерянный мир, или Малоизвестные страницы белорусской истории», в частности, раздел, где речь идет о разделе Екатериной ІІ Польщи и событиях в Беларуси.

«Когда после первого раздела Речи Посполитой прошло два десятка лет, территории были переделены во второй раз. Начавшееся восстание под руководством Тадеуша Костюшко подавлялось с особой жестокостью. В 1794 году армия Суворова свирепствовала в Беларуси и Польше. Суворовские выродки расстреливали мирных жителей Кобрина и Малориты. На подступах к Варшаве они уничтожали все живое на своем пути. В варшавском пригороде -- Пражском предместье было расстреляно все население. В самой Варшаве русские солдаты на копьях и штыках по улицам носили младенцев. Возможно, поляки это будут помнить всегда».

Екатерина ІІ щедро наградила генералов за битву с младенцами.

Поскольку такой конкурс по всем признакам тянет на международный, то следует ожидать разнообразия композиций – и никто не имеет права ограничивать творческую фантазию скульпторов, кого и в какой позе поставить.

Не будет особых проблем с подписями на памятнике. Как вариант, рассматривается сказанное российским классиком Герценом: «Историю Екатерины ІІ нельзя читать при дамах». Но шансы получить преимущество имеют слова российского гения Пушкина: «голос обманутого Вольтера не избавит ее славной памяти от проклятия России».

Конечно, на этом международном конкурсе не обойдется без жарких дискуссий.

Одни скажут: неужели совсем среди россиян не найдется своего хоть одного, славного и достойного, что нужно ставить памятник приблудной немке?

Другие выскажутся резче. Севастопольский горсовет хочет опозорить российский народ, выдавая за его совесть и честь профессиональную проститутку (не будем обижать проституток – они честно торгуют своим телом, а эта разбазаривала всю Россию) да еще и убийцу членов своей семьи.

А третьи свое мнение будут иметь. Если и ставить памятник, то должен он быть последним на всей земле тем, кого люд «не избавит от проклятия» и через века.

Иван Корсак, лауреат премии им. В.Черновола, шеф-редактор газеты «Сім’я і дім»