Горсовет Севастополя выбрал место для памятника Екатерине ІІ

Севастопольский городской совет решил установить в городе памятник российской императрице Екатерине ІІ в сквере напротив Дома офицеров и музея Черноморского флота Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сегодняшней внеочередной сессии горсовета.

Депутаты решили «установить памятник местного значения императрице Екатерине ІІ на земельном участке площадью 0,0016 га (16 кв.м.) в сквере у Дома офицеров флота… Установку памятника производить в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией (разработанной в 2005 году - УНИАН) за счет средств, предоставленных Севастопольским фондом культуры и истории имени Геннадия Черкашина».

Выступая на сессии, председатель горсовета Валерий САРАТОВ отметил, что решение об установке памятника в 2005 году принял горсовет предыдущего созыва.

Он предположил, что решение об установке памятника Екатерине ІІ резко раскритикуют националистические силы.

В.САРАТОВ также выразил уверенность, что в городе ни в коем случае нельзя устраивать войны памятников, поэтому горсовет ранее поддержал решение на бюджетные деньги соорудить памятник Соборности Украины и установить памятный знак «Жертвам депортированных народов».

«Если мы хотим иметь будущее, мы должны иметь свою, настоящую историю. Именно она позволит иметь светлое будущее», - подчеркнул В.САРАТОВ.

Отвечая на вопросы журналистов, он также отметил, что в ближайшее время Севастополь будет отмечать 225 лет со дня основания, «и во всех странах мира основателям ставят памятники».

В свою очередь, заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Дмитрий БАЗИВ во время сессии призвал депутатов не голосовать за проект решения об установлении памятника Екатерине ІІ. По его мнению, «вопрос, который рассматривается, - это не вопрос оценки деятельности императрицы Екатерины ІІ, а вопрос целесообразности и правомерности установки памятника в сегодняшней ситуации». Он напомнил о «крайне неоднозначном» восприятии деятельности российской императрицы со стороны двух крупнейших этнических групп, населяющих город Севастополь: украинцев и крымских татар. Он также предложил воздержаться «от тех шагов, которые смогут разделить севастопольцев».

Как сообщал УНИАН, В.САРАТОВ ранее заявлял, что памятник Екатерине ІІ планируется установить и открыть накануне празднования 225-летия Севастополя, намеченное на 14 июня текущего года.