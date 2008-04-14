Ответы на тесты по украинскому языку и литературе появятся в Интернете

Тестовые задания по украинскому языку и литературе, правильные ответы на них и ссылки на соответствующие параграфы в учебниках будут официально обнародованы в Интернете 22 апреля на протяжении нескольких часов после завершения тестирования.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, об этом сообщила начальник отдела внешних связей Украинского центра оценки качества образования Валентина ТКАЧЕНКО.

"Тестовые вопроса являются тайной только на момент завершения тестирования. Как только все конверты с ответами покинут пункты тестирования, мы будем готовы обнародовать как тесты, так и правильные ответы на них, чтобы участники внешнего оценивания могли хотя бы приблизительно спрогнозировать свой результат", - заявила В.ТКАЧЕНКО.

По ее словам, такая публикация тестов будет происходить не только 22 апреля, но и после каждого тестирования, которых в 2008 году будет одиннадцать. Все тесты будут обнародованы на официальном сайте Украинского центра оценивания качества образования – www.testportal.com.ua.

"Мы надеемся, публикация официальных тестов положит конец упрекам о несоответствии тестов школьной программе. Каждый сможет убедиться, что задания не выходят за ее пределы", - добавила представительница УЦОКО.

Как сообщалось, основная сессия внешнего независимого оценивания состоится во всех регионах Украины с 22 апреля по 4 июня 2008 г. На участие в ней зарегистрировались 512 тыс. 473 чел.