Опасные развлечения: прокуратура Киева проверит аттракционы столицы

По поручению прокурора города Киева Евгения БЛАЖИВСКОГО, прокуратурой столицы организована проверка работы аттракционов и детских площадок, расположенных в городе.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Киева, проверка предопределена тем, что с наступлением весенне-летнего сезона в парках отдыха столицы начинают работу аттракционы, которые из года в год наряду с развлечениями создают значительную угрозу для жизни и здоровья как посетителей, среди них преимущественно дети, так и для обслуживающего персонала.

Опасность аттракционов зависит не только от технического состояния оборудования, которое иногда нельзя эксплуатировать, но и в несовершенной системе безопасности, безответственном отношении к правилам элементарной техники безопасности и т. п.

С целью предупреждения детского травматизма на аттракционах города и недопущения введения в эксплуатацию объектов, находящихся в ненадлежащем техническом состоянии, прокуратурой столицы уже направлены соответствующие поручения органам исполнительной власти, контролирующим органам о проведении проверок, в том числе передвижных и мобильных аттракционов, детских площадок в Киеве.