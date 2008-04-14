ДТП на автотрассе Киев - Харьков: погибли четыре человека
08:58, 14 апреля 2008Разное
3040 0
ВАЗ врезался в Mitsubishi
В Полтавской области, возле с. Вишняки Хорольского района, на автотрассе “Киев-Харьков” водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2104" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Mitsubishi".
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.
На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Полтавской области.
Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 135 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 26 человек и 168 - травмированы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter