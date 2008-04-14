ДТП на автотрассе Киев - Харьков: погибли четыре человека

В Полтавской области, возле с. Вишняки Хорольского района, на автотрассе “Киев-Харьков” водитель легкового автомобиля "ВАЗ-2104" не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем "Mitsubishi".

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, вследствие дорожно-транспортного происшествия погибли четыре человека.

На месте трагедии работала оперативная группа Главного управления МЧС в Полтавской области.

Всего за сутки на территории страны зарегистрированы 135 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 26 человек и 168 - травмированы.