Поезд «Львов – Симферополь» насмерть сбил женщину
10:55, 08 апреля 2008Разное
1251 0
Трагедия в Крыму
В Крыму пожилая женщина погибла под колесами поезда № 85 сообщением «Львов – Симферополь».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне в Симферопольском районе автономии.
«Пожилая женщина (личность которой не установлена) попала под поезд № 85 «Львов – Симферополь» и погибла на месте происшествия», - говорится в сообщении крымского Главка МЧС.
Делом занимается линейный отдел милиции станции «Симферополь» Приднепровской железнодорожной дороги и транспортная прокуратура.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter