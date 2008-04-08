Поезд «Львов – Симферополь» насмерть сбил женщину

10:55, 08 апреля 2008
Разное
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Трагедия в Крыму

В Крыму пожилая женщина погибла под колесами поезда № 85 сообщением «Львов – Симферополь».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Крыму, несчастный случай произошел накануне в Симферопольском районе автономии.

«Пожилая женщина (личность которой не установлена) попала под поезд № 85 «Львов – Симферополь» и погибла на месте происшествия», - говорится в сообщении крымского Главка МЧС.

Делом занимается линейный отдел милиции станции «Симферополь» Приднепровской железнодорожной дороги и транспортная прокуратура.

 

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