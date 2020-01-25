Ресторан NOT ONLY FISH, представленный международным холдингом Bulldozer Group, отмечает свой первый День Рождения

30 января в 20:00 состоится празднование Дня Рождения ресторана NOT ONLY FISH.

Not Only Fish- ресторан пан-азиатской кухни в центре столицы, представленный международным холдингом Bulldozer group. Мотивы пан-азиатской и современной перуанской кухонь, тандем специй и восточных традиций. Главной концепцией заведения является - еда и танцы. За кулинарные шедевры отвечает шеф-повар Александр Алфимов, а секреты миксологии на отменно знает шеф-бармен Андрей Сорокин.

Ведущая вечера - Катя Осадчая, одна из самых известных телеведущих Украины. Миллионы телезрителей полюбили ее благодаря программе «Светская жизнь»

Медиадива, журналистка и модель - она дважды вошла в рейтинг самых влиятельных женщин Украины.

Музыкальную атмосферу вечера задаст –группа «Fly Project» - которая несомненно является одной из самых успешных танцевальных групп стран Европы. Свою международную узнаваемость артисты получили благодаря синглам: Musica, Back in my Life, Toca Toca, Mandala, а чуть позже исполнители получили несколько золотых дисков, стали победителями премии «Прорыв Года», а так же, были номинированы в категории «Лучшая танцевальная песня» на Румынской музыкальной премии.

Ничего лишнего, только еда, танцы, Ты и NOT ONLY FISH.

Где: ул, Большая Васильковская, 94

Когда: 30 января в 20:00

Дополнительная информация: +380988882204