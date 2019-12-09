Расширенное заседание Межфракционного депутатского объединения «За техногенную и экологическую безопасность в топливно-энергетическом комплексе, железнодорожном и трубопроводном транспорте Украины»

Межфракционное депутатское объединение завтра, 10 декабря, в 10.30 проводит расширенное заседание по состоянию экологической и техногенной безопасности предприятий топливно-энергетического, нефтегазового комплексов, железнодорожного и трубопроводного транспорта и эффективности законодательства в государственной системе контроля в этих сферах.

На заседание приглашены Премьер-министр Украины - Глава Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, народные депутаты Украины, члены соответствующих комитетов Верховной Рады Украины; руководители предприятий.

Мисце проведения заседания: г. Киев, ул. Грушевского, 5, конференц-зал (зал №2).

Дополнительная информация: (099) 965-81-54 и oksanaloj@gmail.com

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