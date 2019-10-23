Пресс-конференция по старту глобальной кампании по продвижению цейлонского чая на украинском рынке

От имени чайного бюро Шри-Ланки приглашаем Вас принять участие в пресс-конференции, которая состоится 23 октября 2019 в зале «Киев 1» отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv (Набережно-Крещатицкая, 1). Начало - в 17.30. В рамках пресс-конференции будет анонсирован старт Глобальной кампании по продвижению цейлонского чая на украинском рынке.

В пресс-конференции примут участие:

• Господин Немая Миттраратне, директор Чайного бюро Шри-Ланки

• Господин Хасита Де Элвис, консультант Чайного бюро Шри-Ланки по вопросам проведения Глобальной кампании

• Госпожа Павитри Пейрис, директор по продвижению Чайное бюро Шри-Ланки

• Господин Джаянта Карунаратне, председатель Ассоциации торговцев чаем Коломбо

• Господин Люсилли Видживардена, председатель Чайного бюро Шри-Ланки.

На мероприятии будет подробно освещены следующие темы:

важность отрасли для страны

особенности Глобальной кампании по продвижению цейлонского чая на 12-ти целевых рынках

специфика кампании на украинском рынке (взаимодействие с партнерами, бюджеты, инструменты).

После пресс-конференции гостей ждет торжественный гала-ужин.

Количество мест ограничено, поэтому просим подтвердить Ваше присутствие не позднее 17.00 22 октября: Контактное лицо: Назар Кушнирчук, +38 (067) 525-97-46, nazar.k@actionprgroup.com

Начало регистрации для участников мероприятия в 17.00.

Программа мероприятия

17.00 - 17.30 Сбор гостей и регистрация

17.30 - 18.30 Пресс-конференция

18.15 - 18.30 Сессия вопросов и ответов

18.30 - 19.00 Время для общения, музыка, напитки в welcome-зоне

19.00 - 21.00 Гала-ужин (банкетный зал «Кристалл»).

Справочная информация

История цейлонского чая насчитывает более 150 лет.

Полтора века кропотливой работы над этим уникальным продуктом сделали Шри-Ланку известным на весь мир островом, откуда в более 140 стран поступает чай безупречного качества.

Цейлонский чай - премиальный продукт, который всегда ценился за неповторимый вкус и аромат. Особый рельеф, высота и влажность плантаций, утренняя роса и ласковое дневное солнце, тропические леса и муссоны - усие это создает особые климатические условия для выращивания и производства изысканного чая.

Ежегодный доход Шри-Ланки от производства чая достигает 1,5 миллиарда долларов США, что составляет около 2,5% ВВП и 65% прибыли сельскохозяйственного сектора страны, в котором заняты 10% населения.

10 лет назад Чайное бюро Шри-Ланки и местные производители объединились для сохранения качества цейлонского чая на должном уровне, а также продвижение продукта на мировых рынках.

В ближайшее время правительство Шри-Ланки инициирует Глобальную кампанию по продвижению цейлонского чая как национального бренда. Ожидается, что к 2021 году ею будут охвачены 12 основных рынков, включая Россию, Украину, Японию, Китай, США, Австралию, Турцию, Саудовскую Аравию, Великобританию, Германию, Чили и Иран. Планируется реализовать маркетинговые и коммуникационные программы как для B2B аудитории, так и для конечного потребителя продукта.