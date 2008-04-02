Спецавтомобиль для оформления ДТП работает в любое время дня и года

В Виннице начал работать первый и единственный в Украине специально укомплектованный автомобиль для оперативного и качественного оформления дорожно-транспортных приключений.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГАИ в Винницкой области.

По информации ГАИ, автомобиль марки «ГАЗ» «Соболь» приобретен и укомплектован с помощью Винницкого городского председателя Владимира ГРОЙСМАНА и Винницкого городского совета. Специально оборудованный автомобиль, стоимостью 69,6 тыс. грн., позволяет сократить время оформления ДТП почти вдвое. Технические возможности автомобиля позволяют оперативно добраться до места вызова. Спецавтомобиль оснащен всем необходимым для работы в разную пору суток, при разных погодных условиях и обстоятельствах. В нем находится специальный кейс с криминалистическим оборудованием для сбора вещественных доказательств с места ДТП; кейс с медицинским оборудованием для предоставления первой медицинской помощи пострадавшим; автономная электростанция (электрогенератор) для надлежащего освещения места ДТП, что дает возможность правильного составления схемы в ночное время; переносной мини-прожектор. Для ограждения места проишествия в наличии соответствующие дорожные знаки, конусы, светоотражающая лента. Сам автомобиль выделяется нанесенной на него атрибутикой Госавтоинспекции и его функционального назначения.