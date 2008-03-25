Эксперт: НПЗ должны работать на каспийской нефти

Строительство современного нефтеперерабатывающего завода будет стимулировать другие заводы переходить на европейские стандарты горючего. Об этом заявил в комментарии УНИАН экс-председатель «Укртранснефти», член Киевского международного энергетического клуба «Q-club» Александр ТОДИЙЧУК.

«Нужно создать условия для строительства современного НПЗ, который бы работал на каспийской нефти, - считает А.ТОДИЙЧУК. – Это создаст условия для увеличения объемов переработки нефти в Украине, а также ускорит реконструкцию всех других НПЗ».

В настоящее время владельцы заводов «пытаются сдерживать переход на высококачественное горючее - стандартов Евро-3 и Евро-4, поскольку работают на устаревших технологиях», - заявляет эксперт.