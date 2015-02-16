С 18 по 22 февраля - День открытых дверей в ЖК «Смайл»

С 18 по 22 февраля отдел продаж застройщика «Новые метры» в Ирпене, проводит день открытых дверей в ЖК «Смайл» который находится на ул.Лесная 50. В этот период, потенциальных покупателей квартир в жилищном комплексе ждут скидки на недвижимость в новостройке.

Для людей посетивших данное мероприятие застройщика, работают наши лучшие менеджеры, который смогут презентовать готовое жилье. Показать квартиры с разными видами из окна и планировками. Также, услышать ответы на все возникшие вопросы о недвижимости Ирпеня.

Время и место проведения:

С 18 по 22 февраля 2015, с 10:00 до 20:00

г. Ирпень, ул. Лесная, 50, ЖК «Смайл», внутренний двор новостройки.

ЖК «Смайл» - квартиры с документами от застройщика.

Строительство жилого дома в пригороде Киева проходило из кирпича, утепление, индивидуальное газовое отопление, квартиры подготовлены под оклейку обоев. В доме новые лифты. Дизайнерское благоустройство внутреннего двора.

http://novostroi-nm.org/newbuildings/sdanue-novostroiki/zhk-smile

Контакты:

Ведущий специалист отдела продаж «Новые метры»

Кучма Артем

Тел. 063 344 22 60, 096 851 88 39.